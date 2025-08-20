Invima alerta por venta fraudulenta de ‘Té Matcha Orgánico’

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informó que detectó la comercialización fraudulenta del producto “Té Matcha Orgánico de 125 gramos”.

Según la entidad, este alimento exhibe en su etiqueta un supuesto “certificado sanitario” con la nomenclatura VINVIMA 22-0122542, el cual no existe en sus registros oficiales .

El organismo señaló que el producto no cuenta con autorización para su venta en el país e hizo un llamado a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales para que realicen la búsqueda activa del mismo y apliquen medidas sanitarias en establecimientos que puedan estar distribuyéndolo.

Le puede interesar: La FDA prohíbe el colorante rojo No. 3, ¿qué dice el Invima en Colombia?

El Invima recordó que la responsabilidad de cumplir la normatividad sanitaria recae en titulares de registros, fabricantes, comercializadores e importadores de alimentos y bebidas, quienes deben garantizar la seguridad de los productos ofrecidos.

Escuche W Radio en vivo aquí: