Invima advirtió sobre suplemento dietario sin registro sanitario comercializado en el mercado

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos emitió una alerta por la venta del producto denominado INTYPROB, que se promociona como suplemento dietario, pero carece de registro sanitario, requisito indispensable para su comercialización en Colombia.

Según la entidad, INTYPROB no figura en los registros autorizados por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, y su circulación es considerada ilegal según lo establece el Decreto 3249 de 2006, que regula la fabricación, envase, rotulado, publicidad, etiquetado, control de calidad y registro sanitario de este tipo de productos.

El consumo de este producto puede tener efectos adversos en la salud, que incluyen elevación de la presión arterial, palpitaciones, enfermedades cardíacas, nerviosismo, ansiedad, temblores, insomnio, pesadillas, fatiga, retención de líquidos, edemas, y daño en la piel, así como en el hígado y los riñones.

Invima recomendó abstenerse de adquirir o consumir INTYPROB, verificar siempre que cualquier suplemento o medicamento cuente con registro sanitario vigente a través de su portal oficial, suspender su uso si ya fue consumido y reportar cualquier evento adverso a la entidad.

Además, Invima instó a la ciudadanía a informar a las autoridades sobre los puntos de venta físicos o virtuales donde se comercialice el producto.