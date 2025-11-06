Paso a paso para solicitar y descargar el certificado de situación tributaria en la Dian

De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, el certificado de situación tributaria es un documento que permite verificar la naturaleza y cuantía de las rentas e impuestos pagados o retenidos en el país, por un período gravable determinado.

Sin embargo, esta ventana de tiempo no puede tener más de 5 años de antigüedad.

Este certificado contiene información de los impuestos sobre la renta y complementarios, al patrimonio, a la riqueza y demás gravámenes reconocidos por los Convenios de Doble Imposición o que hayan sido sujetos de retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta, según explica la entidad.

Paso a paso para solicitar y descargar el certificado de situación tributaria en la página de la Dian

Para descargar sus certificados solicitados o crear una nueva solicitud en la página de la Dian, puede seguir los siguientes pasos:

Ingrese al portal de Certificados de residencia fiscal y situación tributaria de la DIAN en: https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/Paginas/Certificados-de-Residencia-Fiscal-y-Situacion-Tributaria.aspx Seleccione ‘Generalidades’, y, al desplegarse el menú, haga clic en la opción ‘Solicite su Certificado Residencia’. Tenga presente que si es usuario que tiene cuenta registrada en la DIAN, el sistema le pedirá ingresar con el usuario y contraseña registrados, o registrarse. Ingrese la información según el tipo de persona, natural o jurídica. Busque la opción ‘Solicitudes de Certificados de Residencia Fiscal y/o Situación Tributaria’ y haga clic en la opción ‘Consultar solicitudes’. Seleccione en la lista de solicitudes la que se encuentre con el estado ‘Con Certificados expedidos’ y selecciones en el botón ‘Consultar’. Seleccione el certificado aprobado por la DIAN y que se encuentra con estado ‘certificado disponible para descargar’ y dé clic en el botón descargar, con el cual el sistema descargará el PDF del certificado. Recuerde que podrá descargar cuantas copias requiera del certificado y las veces que usted lo necesite.

Conozca la documentación necesaria para solicitar el certificado de situación tributaria:

¿En qué casos la solicitud de Certificado de Situación Tributaria no es procedente?

Según el parágrafo 2 del artículo 2 de la Resolución 00026 del 11 de abril de 2019, la solicitud no será procedente cuando no haya información sobre la naturaleza y cuantía de las rentas e impuestos pagados o retenidos en el país, ni a solicitantes que no sean contribuyentes, de conformidad con el inciso segundo del artículo 2 de la Resolución 00026 del 11 de abril de 2019.

¿Quiénes pueden solicitar el certificado de situación tributaria de la DIAN?

Todas las personas naturales o jurídicas, contribuyentes de los impuestos sobre la renta y complementarios, al patrimonio, a la riqueza y demás impuestos que hayan sido sujetos de retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta, pueden solicitar la expedición de este certificado.

De igual manera, podrá ser expedido para los contribuyentes que por circunstancias especiales estén obligados a presentar la declaración privada del mismo impuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 del Estatuto Tributario, y que deban acreditar ante administraciones tributarias de otros países la naturaleza y cuantía de los impuestos pagados o retenidos en el país.