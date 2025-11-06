Paso a paso para solicitar y descargar el certificado de situación tributaria en la Dian
Conozca los documentos, requisitos y los tiempos en los que puede solicitar el certificado de situación tributaria en la página web de la Dian.
De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, el certificado de situación tributaria es un documento que permite verificar la naturaleza y cuantía de las rentas e impuestos pagados o retenidos en el país, por un período gravable determinado.
Sin embargo, esta ventana de tiempo no puede tener más de 5 años de antigüedad.
Este certificado contiene información de los impuestos sobre la renta y complementarios, al patrimonio, a la riqueza y demás gravámenes reconocidos por los Convenios de Doble Imposición o que hayan sido sujetos de retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta, según explica la entidad.
Paso a paso para solicitar y descargar el certificado de situación tributaria en la página de la Dian
Para descargar sus certificados solicitados o crear una nueva solicitud en la página de la Dian, puede seguir los siguientes pasos:
- Ingrese al portal de Certificados de residencia fiscal y situación tributaria de la DIAN en: https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/Paginas/Certificados-de-Residencia-Fiscal-y-Situacion-Tributaria.aspx
- Seleccione ‘Generalidades’, y, al desplegarse el menú, haga clic en la opción ‘Solicite su Certificado Residencia’.
- Tenga presente que si es usuario que tiene cuenta registrada en la DIAN, el sistema le pedirá ingresar con el usuario y contraseña registrados, o registrarse.
- Ingrese la información según el tipo de persona, natural o jurídica.
- Busque la opción ‘Solicitudes de Certificados de Residencia Fiscal y/o Situación Tributaria’ y haga clic en la opción ‘Consultar solicitudes’.
- Seleccione en la lista de solicitudes la que se encuentre con el estado ‘Con Certificados expedidos’ y selecciones en el botón ‘Consultar’.
- Seleccione el certificado aprobado por la DIAN y que se encuentra con estado ‘certificado disponible para descargar’ y dé clic en el botón descargar, con el cual el sistema descargará el PDF del certificado. Recuerde que podrá descargar cuantas copias requiera del certificado y las veces que usted lo necesite.
Conozca la documentación necesaria para solicitar el certificado de situación tributaria:
¿En qué casos la solicitud de Certificado de Situación Tributaria no es procedente?
Según el parágrafo 2 del artículo 2 de la Resolución 00026 del 11 de abril de 2019, la solicitud no será procedente cuando no haya información sobre la naturaleza y cuantía de las rentas e impuestos pagados o retenidos en el país, ni a solicitantes que no sean contribuyentes, de conformidad con el inciso segundo del artículo 2 de la Resolución 00026 del 11 de abril de 2019.
¿Quiénes pueden solicitar el certificado de situación tributaria de la DIAN?
Todas las personas naturales o jurídicas, contribuyentes de los impuestos sobre la renta y complementarios, al patrimonio, a la riqueza y demás impuestos que hayan sido sujetos de retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta, pueden solicitar la expedición de este certificado.
De igual manera, podrá ser expedido para los contribuyentes que por circunstancias especiales estén obligados a presentar la declaración privada del mismo impuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 del Estatuto Tributario, y que deban acreditar ante administraciones tributarias de otros países la naturaleza y cuantía de los impuestos pagados o retenidos en el país.