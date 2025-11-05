¿Cómo saber si debe el ICA?: Estos son los acuerdos de pago que puede hacer para evitar embargos

La Secretaría Distrital de Hacienda está busca recuperar 104.000 millones de morosos del impuesto de Industria y Comercio de Bogotá.

Siendo así, anunció que contactará a 1.133 contribuyentes morosos del ICA entre los años 2012 a 2025, con el propósito de que se pongan al día y eviten embargos de sus cuentas y bienes.

Luis Fernando Granados, director de Cobro de la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH), detalló que el pago de estas deudas, que suman más de presupuesto de inversión pública. 104.000 millones de pesos, ayudarán a fortalecer el

“Seguimos con la tarea de gestionar la cartera que le adeudan a Bogotá. Por ello estaremos contactando a 1.133 contribuyentes que tienen deudas del impuesto de Industria y Comercio (ICA). Quienes tengan dudas pueden conectarse con nuestro nuevo asistente virtual NovhA, a través de los canales tradicionales de atención, o visitar los puntos de atención especializada en donde recibirán la orientación necesaria para resolver su situación por los saldos adeudados”, afirmó.

¿Qué acuerdos de pago se pueden hacer en 2025?

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Hacienda, para 2025, los contribuyentes que estén interesados en suscribir acuerdos de pago podrán hacerlo con un abono inicial del 10% del saldo total de la deuda.

Tenga en cuenta que la solicitud la puede hacer a nombre propio o a través de un tercero que garantice el pago de la deuda consolidada por concepto de impuestos distritales.

Asimismo, detallan que “se puede realizar una facilidad de pago para obligaciones con saldo igual o mayor a $1.155.200, es decir, 100 UVB para 2025, y solicitar plazo menor a 1 año sin garantía y con plazo superior hasta 5 años ofreciendo una garantía”.

¿Cómo y dónde hacer la solicitud de acuerdo de pago?

Para hacer la debida solicitud debe ingresar debe:

Ingresar al portal web de la Secretaría de Hacienda.

Diríjase a PQRS y haga clic en acuerdos de pago.

En la parte inferior de la página, seleccione la opción de ‘Radicar’.

Radique su solicitud a través del formulario de peticiones y trámites.

Complete, en su totalidad, el Formulario de peticiones y trámites

Haga clic en ‘Radicar’ y espere una respuesta por parte de la entidad.

Documentos para la solicitud de acuerdo de pago