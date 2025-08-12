Tendencias

Impuesto de Industria y Comercio: ¿Quiénes deben pagar el tercer bimestre y hasta cuándo hay plazo?

Conozca cómo pagar el impuesto ICA y evite sanciones.

Impuesto ICA imagen de referencia. Foto: Getty Images y captura de pantalla.

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá anunció el periodo límite para que los contribuyentes del régimen preferencial cumplan con sus obligaciones fiscales respecto al impuesto de Industria y Comercio (ICA) correspondiente al año fiscal 2024. Los contribuyentes deben presentar su declaración y efectuar el pago correspondiente al tercer bimestre de 2025 (marzo y abril) antes del 15 de agosto.

De acuerdo a la entidad, el impuesto de Industria y Comercio (ICA) es un tributo que deben cumplir todas las personas naturales o jurídicas que realicen actividades comerciales, industriales o de servicio, tanto de manera permanente como ocasional, en la ciudad de Bogotá.

¿Quiénes deben pagar el impuesto del ICA?

De acuerdo con la Alcaldía, el impuesto de Industria y Comercio aquellos que:

  • En 2024 hayan tenido un impuesto a cargo superior a 391 Unidades de Valor Tributario (UVT) ($18.402.415).
  • Los contribuyentes cuyo impuesto a cargo en 2024 haya superado las 43.498 Unidades de Valor Tributario (UVT) ($2.166.156.902) deben pagar la Sobretasa Bomberil, equivalente al 1 % del impuesto a cargo del periodo marzo-abril de 2025.
  • Como incentivo adicional, los contribuyentes pueden hacer un aporte voluntario de hasta el 10% en el ICA, destinado a financiar becas de educación superior a través de la Agencia Atenea. Actualmente, más de 33.000 jóvenes de Bogotá se ven beneficiados.

Pablo Verástegui, director de impuestos de Bogotá, señaló: “Invitamos a todos los contribuyentes de Bogotá, obligados a declarar y pagar el impuesto ICA del tercer bimestre de 2025, a que realicen estos trámites antes del próximo viernes 15 de agosto. De esta forma evitan sanciones e intereses. Estar al día con Bogotá vale la pena”.

¿Cómo pagar el impuesto ICA?

A través del portal web de la Secretaría de Hacienda, los contribuyentes podrán realizar este pago.

  • Acceder a la página web de la Secretaría de Hacienda (www.haciendabogota.gov.co)
  • Haga clic en el botón ‘Pagos Bogotá’
  • Seleccione ‘ICA - ReteICA’.
  • En la oficina virtual realice el trámite diligenciando los datos.

Recuerde verificar el monto total que va a pagar.

