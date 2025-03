Cómo descargar el certificado de retenciones 2025: Así es para Nequi y Daviplata

El certificado de retención en la fuente es uno de los documentos que exige la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para que los colombianos puedan presentar la declaración de renta.

Al ser un requisito tributario de millones de colombianos, las billeteras móviles como lo son Nequi y DaviPlata tiene la obligación de brindarles a sus usuarios el certificado de retenciones del año que ellos deseen ver.

¿Cómo descargar el certificado de retenciones 2025 en DaviPlata?

Ingrese a su cuenta de DaviPlata. En la esquina superior izquierda haga clic en su usuario. Acceda a ‘Solicitudes’. Seleccione ‘Certificaciones tributarias’. Elija el año del que desea el certificado. Finalmente podrá ver y descargar su certificado tributario.

¿Cómo descargar el certificado de retenciones 2025 en Nequi?

En el caso de Nequi, este documento solo puede descargarse a través de su portal web.

Ingrese a www.nequi.com.co En la esquina superior derecha elija ‘Entrar’. Ingrese su número de celular, su contraseña y la clave dinámica de su cuenta de Nequi (puede verla en la parte superior derecha al abrir la app en su celular) Ya dentro de su cuenta, seleccione ‘Certificados’. Se le abrirá una ventana en la que podrá seleccionar entre los diferentes certificados. En la columna de la izquierda haga clic en retención y elija el año que necesite. Tras esto le enviarán el certificado a su correo electrónico asociado a Nequi.

¿Cuáles son los cambios para la declaración de renta en 2025?

Una de las modificaciones está en que se amplía la base de personas naturales y jurídicas que deberán presentar declaración de renta: socios y accionistas están obligados a notificar sus ventas individuales o acumuladas de acciones y activos solo si superan los 5.000 UVT (Unidad de Valor Tributaria en el año fiscal.

“A los socios o accionistas, comuneros, asociados o suscriptores que no suministraron la información a la persona jurídica sobre la enajenación de acciones, cuotas o partes de interés o aportes, que no cotizan en bolsa de valores, esto permite identificar las transacciones que se llevan a cabo cuando enajenen total o parcialmente a título gratuito u oneroso acciones, cuotas o partes de interés social o aportes y éstos no cotizan en una bolsa de valores. Para tales efectos, se establece que estos sujetos cumplirán la obligación de reporte, cuando el mismo enajenante realice enajenaciones de manera individual o acumulada en el año gravable, iguales o superiores a 5.000 UVT”, dice la resolución.

Otro de los cambios estipulados es parta las entidades públicas como “el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes, el Ministerio del Trabajo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA y/o las Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos”, las cuales también entrarán a declarar renta.

Identificación de vendedores

Esta resolución trae cambios cuando no es posible identificar a los vendedores en una transacción, “en particular cuando no se cuenta con contrato de adquiriencia entre el emisor de la tarjeta y el comercio vendedor del bien o servicio, por lo que se requiere establecer la forma como deben identificar al vendedor cuando no se tenga su número de identificación, ni su nombre o razón social”.

Formularios de la DIAN para la declaración de renta

Con este documento, la entidad actualiza las especificaciones técnicas en varios de sus formularios como los 1023, 1026, 1010, 1005, 1035, 1032, 2683, 2575 y 2820 a 2840.

¿Cuáles son los topes para la declaraicón de renta 2025?

La DIAN ha establecido los siguientes topes para determinar la obligación de declarar y pagar impuestos en 2025:

Personas Naturales: están obligadas a declarar renta si sus ingresos brutos anuales superan las 1.400 Unidades de Valor Tributario (UVT).

IVA: deben declarar este impuesto los contribuyentes cuyos ingresos brutos anuales superen las 3.500 UVT.

Régimen Simple de Tributación (RST): el límite máximo de ingresos brutos anuales para pertenecer a este régimen es de 100.000 UVT.