Compra de vacunas no puede ser negocio de intermediarios sin experiencia: Duque a empresas

El presidente Iván Duque entregó detalles de la resolución que autoriza a las empresas privadas para negociar e importar vacunas contra el COVID-19, a partir de este miércoles 21 de abril.



El mandatario explicó que las vacunas no podrán ser vendidas y que su aplicación será gratuita.



Además, dijo que ese proceso deberá tener una concordancia con el Plan Nacional de Vacunación y garantizar una adecuada logística en términos de refrigeración y aplicación.

También aclaró que la aplicación de las vacunas “no podrá distraer los recursos humanos” del plan del Gobierno Nacional.



“Mantenemos esos lineamientos para que el principio de equidad no sea vulnerado y que esto no se convierta en un negocio de intermediarios que no tienen experiencia en el sector”, enfatizó.

Y aseguró que las empresas privadas solamente podrán adquirir las vacunas que tengan la autorización del Invima para uso de emergencia.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que quienes presenten una reacción adversa deberán acceder a una ruta de atención, por parte de las EPS o las IPS, y sus casos deberán ser reportados por los privados a las instancias de seguimiento del Gobierno.