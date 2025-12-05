Así se recupera espacio público en puntos críticos en Bogotá de la mano de Promoambiental Distrito

Así se recupera el espacio público en puntos críticos en Bogotá de la mano de Promoambiental Distrito

Colombia

No es un secreto que Bogotá, como muchas otras ciudades en el país, atraviesa momentos desafiantes como seguridad, tema basuras y, cómo no, la recuperación del espacio público.

Sin embargo, para fines como mejorar los aspectos anteriormente nombrados aparecen algunas empresas que aportan su grano de arena. Es el caso de Promoambiental Distrto.

“Promoambiental Distrito ratifica su compromiso con Bogotá, trabajando todos los días por una ciudad ambientalmente amigable y libre de residuos. Cuando comunidad, autoridad y operador trabajan en equipo, la transformación del espacio público se vuelve real y duradera, demostrando que Bogotá sí puede recuperar sus calles, sus zonas de tránsito y su sentido colectivo de ciudad”, afirmó Tomás Mendoza, gerente general de la empresa de aseo.

Y es que en Bogotá recuperar el espacio público y limpiarlo de la acumulación de residuos ha sido una tarea de largo aliento que muestra avances, pero también desafíos persistentes. Así se mueve.

Recuperación de espacio público en Bogotá, una tarea desafiante

Aunque el número de puntos críticos ha disminuido en los últimos años, factores como la disposición inadecuada de residuos en vías públicas, la presencia de habitantes de calle, la falta de separación en la fuente y la indisciplina ciudadana continúan afectando el entorno urbano.

De cierta manera estos aspectos son obstáculos que impiden mantener la ciudad en el estado que todos desean.

Avances en recuperación de espacio público en Bogotá

En 2018, con la implementación del nuevo esquema de aseo, la ciudad registraba 828 puntos críticos, áreas donde la disposición indebida de residuos se había convertido en una situación recurrente y de difícil control.

Frente a este panorama, la labor articulada entre operadores de aseo, autoridades locales y comunidades ha sido clave para mitigar estos focos de contaminación, transformar el espacio y construir hábitos más sostenibles.

Siete años después la realidad presenta un giro significativo. Gracias a la coordinación entre ciudadanía, autoridades distritales y operadores del servicio de aseo, el número de puntos críticos se redujo a 469, lo que representa una mejora del 41% y demuestra que la intervención sostenida y articulada sí está transformando el espacio público.

¿Cuál es la apuesta integral de Promoambiental Distrito? Le contamos

Dentro de este proceso, Promoambiental Distrito se ha consolidado como una de las empresas que más avances reporta en su zona de operación.

Al inicio del esquema recibió 261 puntos críticos en el Área de Servicio Exclusivo 1, que comprende Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz.

Hoy la empresa ha logrado recuperar y mantener controlados 189 de ellos, alcanzando una efectividad del 72%, una cifra que refleja una gestión constante y planificada.

Este resultado se respalda en un modelo integral que unifica operación, pedagogía, intervención comunitaria y acompañamiento con autoridades locales, priorizando no solo la limpieza del punto sino la generación de corresponsabilidad social. Campañas puerta a puerta, urbanismo táctico, cerramientos físicos y acciones de control han permitido que zonas históricamente afectadas recuperen su uso y su vocación urbana.

Hay territorios desafiantes, pero no imposibles: cuentan con avances destacables

En algunas localidades el reto es mayor. Santa Fe y San Cristóbal siguen siendo territorios de alta complejidad, debido a factores como presencia de habitantes de calle, prácticas irregulares de algunos comerciantes y el abandono de escombros y residuos voluminosos.

En estas zonas los operativos de limpieza se complementan con presencia constante de gestores sociales y procesos comunitarios que buscan modificar hábitos y fortalecer el sentido de pertenencia.

No obstante, otras zonas se han convertido en ejemplos de transformación urbana lograda con trabajo conjunto. Entre ellas se destacan:

En Usaquén (Calle 162 con carrera 7), donde se retiraron cerca de tres toneladas de residuos y se recuperó completamente el espacio, con participación activa de la comunidad.

En Chapinero (Calle 100B con carrera 4 Este), se realizó una intervención que permitió crear un jardín y un mural como herramientas de apropiación ciudadana.

En Usme (Calle 78 Sur con avenida Caracas), un espacio en el que el cierre del punto y un jardín comunitario cambiaron el paisaje urbano y el comportamiento social en la zona.

Aunque los avances son contundentes, la erradicación definitiva de los puntos críticos solo será posible si los ciudadanos siguen siendo parte activa del cambio. Disponer los residuos en los horarios autorizados, denunciar malas prácticas y participar en iniciativas de embellecimiento son acciones que fortalecen los resultados.

Es por eso que usted, residente de Bogotá, tiene en sus manos para hacer de la capital del país, una ciudad todavía más agradable.