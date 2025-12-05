Uribe vuelve a la política electoral y será el 25 del Centro Democrático: así quedó la lista al Senado

En el Centro Democrático presentó oficialmente su lista al Senado y la meta es lograr al menos 25 curules en esa corporación para el 2026.

La plancha no solo pone sobre la mesa varios nombres nuevos, sino que representa el regreso del expresidente Álvaro Uribe Vélez a la política electoral, quien ocupará el puesto 25.

Se trata de una lista cerrada que presentaron este viernes desde la sede del partido en Teusaquillo, en medio de un evento encabezado por el director del partido, Gabriel Vallejo, y en el que también estuvo la precandidata presidencial Paloma Valencia.

Igualmente, en medio del evento, Vallejo confirmó que la colectividad buscará participar con una de sus candidatas en la gran consulta de derecha del 8 de marzo, el mismo día de las elecciones legislativas.

Todo esto se da en medio de la crisis en el Centro Democrático tras la expulsión de Miguel Uribe a Londoño como precandidato, y los acercamientos del expresidente Uribe a otros aspirantes. Ahora, al parecer habría molestia con Abelardo de la Espriella quien, por el contrario, aseguró que no se medirá en la consulta interpartidista.

Esta es la lista completa al Senado por el Centro Democrático

Por ahora, la derecha se sigue acomodando y los 25 nombres al Senado son los siguientes:

Andrés Forero, representante a la Cámara por Bogotá. Rafael Nieto, exviceministro del Interior. Claudia Margarita Zuleta, diputada del Cesar. Hernán Cadavid, representante por Antioquia. Julia Correa, periodista. Carlos Meisel, senador. Christian Garcés, representante por el Valle. María Clara Posada. Honorio Enríquez, senador. Alirio Barrera, senador. Esteban Quintero, senador. Enrique Cabrales, senador. Óscar Villamizar, representante de Santander. Juan Espinal, representante por Antioquia. María Angélica Guerra, senadora. Juan Fernando Caicedo. Sandra Bernal. Lizeth Reina. José Vicente Carreño, senador. Marelen Castillo, representante y ex fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández. Carolina Restrepo. Estefanía Colmenares. Amalia Salgado. Camilo Gaviria. Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia.

