Sin Miguel Uribe Londoño, empezó a circular la encuesta del Centro Democrático

En medio de la crisis interna del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe confirmó, definitivamente, que el proceso de elección de la candidata o candidatas del Centro Democrático continuará sin Miguel Uribe Londoño, quien hasta ayer sería precandidato presidencial

“El Centro Democrático continúa el proceso de escogencia de su candidata o candidatas a la presidencia de la República. Intervienen la senadora María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín”, dijo.

Así pues, aunque Uribe Londoño ha venido solicitando reuniones al expresidente Uribe y al director del partido Gabriel Vallejo, el mismo Álvaro Uribe ratificó la información.

De hecho, La W conoció el sondeo que están haciendo a los militantes del Centro Democrático, que adelanta la firma chilena “Panel Ciudadano”. Pues, en esa encuesta, que ya está circulando, no se pregunta por Uribe Londoño.

Ahora, Álvaro Uribe, además señaló que la intención del partido es trabajar por la unidad de la derecha y centro derecha y recoger a varios sectores, desde Abelardo de la Espriella hasta Sergio Fajardo.

“Reiteramos toda la voluntad de contribuir a un gran acuerdo para el bien de la democracia colombiana, que incluya un amplio espectro, desde el doctor Abelardo de la Espriella hasta el doctor Sergio Fajardo”, dijo.

Ahora, se espera que el partido haya escogido a sus candidatas antes del próximo lunes 8 de diciembre, aunque el partido ha dicho que podría alargarse hasta mediados de diciembre. Y que es que el próximo lunes es la fecha última para inscribir a los candidatos al Congreso y quienes no salgan elegidas de ese proceso, se espera, que puedan ocupar un lugar en la lista del centro Democrático para las Legislaciones del 2026.

