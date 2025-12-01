Centro Democrático saca a Miguel Uribe Londoño de la contienda presidencial para el 2026

Solo momentos después de que el Centro Democrático anunciara el inicio de las dos mediciones internas para escoger al aspirante o aspirantes que competirán por el partido en la consulta de la derecha en marzo, estalló una nueva crisis interna.

El partido informó, mediante un comunicado, que el proceso de selección continuará únicamente con las senadoras y precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

La decisión la tomaron, según la colectividad, tras conocer lo que sería una maniobra del también precandidato Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, para realmente apoyar a Abelardo de la Espriella. No obstante, Uribe Londoño negó que fuera así.

De acuerdo con la versión del Centro Democrático, el candidato Abelardo de la Espriella habría recibido una llamada de Uribe Londoño en la que le expresó su intención de renunciar al partido y adherirse a su campaña.

Esa información llegó a la dirección del partido luego de una llamada que hizo el mismo De la Espriella al expresidente Álvaro Uribe. Según la comunicación, Uribe le agradeció la transparencia y, por eso, el partido decidió retirar a Miguel Uribe Londoño del proceso de selección.

El comunicado también señala que, coincidentemente, el expresidente Uribe habría recibido en la noche del sábado un mensaje de Uribe Londoño en el que le advertía que estaba por tomar “una decisión muy importante y seria con su familia” y solicitaba una reunión de diez minutos para el lunes.

Todo esto ocurre mientras Uribe Londoño venía expresando públicamente sus inquietudes sobre la encuesta chilena que contrató el partido. En redes sociales, ya había dicho que “nunca fue consultado” sobre esa medición.

#NoticiaW | Crisis en el @CeDemocratico: Miguel Uribe Londoño saldría del proceso de elección del candidato del partido. Según informaron, Uribe Londoño querría apoyar a De la Espriella por lo que renunciaría a su candidatura. pic.twitter.com/hzrCht61ky — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 1, 2025

