Miguel Uribe Londoño propuso convertir el Ministerio de Defensa en Ministerio de Guerra

La propuesta del precandidato del Centro Democrático llega en medio de su visita a Estados Unidos.

Tensión en Uribismo: Miguel Uribe Londoño pide reglas claras en cómo se eligirá al candidato

Este miércoles 19 noviembre, desde Washington, Miguel Uribe Londoño, uno de los precandidatos presidenciales del Centro Democrático, propuso que el Ministerio de Defensa cambie su nombre a Ministerio de Guerra.

De acuerdo con Uribe Londoño, esta propuesta se origina por la necesidad de dar una lucha sin descanso contra el narcotráfico.

“Convertiremos el Ministerio de Defensa en el Ministerio de Guerra porque no vamos a descansar y no le daremos cuartel al narcotráfico, que vamos a acabar”, mencionó.

Asimismo, durante su estancia en Washington, el precandidato se reunió con los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart y Carlos A. Giménez.

Somos amigos de Estados Unidos y queremos cooperar con ellos”, dijo.

Durante el encuentro con los congresistas, Uribe Londoño respaldó las operaciones que EE.UU. realiza en el caribe. Asimismo, aseguró que es necesario intensificar las la cooperación bilateral para hacer frente al Cartel de los Soles.

“Una vez en el poder, aplicaremos con mayor fuerza y determinación un nuevo Plan Colombia, actualizado y orientado a neutralizar los carteles que amenazan la seguridad del hemisferio. Pondremos toda la capacidad del Estado al servicio de esta tarea”, se lee en un comunicado emitido por Uribe Londoño.

Miguel Uribe Londoño junto con Mario Díaz-Balart y Carlos A. Giménez.

Vea lo que dijo Miguel Uribe Londoño:

