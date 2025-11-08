Dura carta del Centro Democrático a Miguel Uribe Londoño sobre encuestadora

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

W Radio conoció en primicia una carta firmada por Gabriel Vallejo, director nacional del partido Centro Democrático, en la que respondió a las críticas expresadas por el precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño sobre la elección de candidato único para las elecciones de 2026.

En la misiva, firmada el pasado 7 de noviembre, Vallejo se pronunció sobre los cuestionamientos formulados por Uribe Londoño acerca de la firma encuestadora utilizada por el partido para elegir al candidato.

En ese sentido, el director de la colectividad advirtió a Miguel Uribe Londoño que, en “respeto y consideración que te tengo y por respeto a los demás precandidatos, omitiré por ahora dar respuesta al contenido de tu comunicación, cuyo lenguaje y términos no se compadecen con el trato que el partido y mi persona hemos tenido contigo”.

Además, Vallejo preguntó a Uribe Londoño, “en aras de la claridad y transparencia que exige este proceso”, si alguno de sus asesores contactó a la firma AtlasIntel, la encuestadora elegida para escoger al candidato que representará el partido en los comicios presidenciales del año entrante.

Así lo expresó Vallejo:

“Posterior al 17 de octubre de 2025 (fecha en la cual el Partido Centro Democrático solicitó formalmente a la firma ATLASINTEL presentar propuesta para la realización de una investigación con el fin de escoger su candidato presencial para las elecciones de Colombia en el año 2026), alguno de tus asesores de campaña, ¿contactó a la firma ATLASINTEL y le propuso en algún momento de la conversación contratarla o solicitar sus servicios para realizar un estudio o investigación que midiera la intención de voto en Colombia de cara a las elecciones presidenciales del año 2026?”.

En caso de ser afirmativa la respuesta, continuó Vallejo, le preguntó a Uribe Londoño lo siguiente: “¿Tuviste conocimiento de la solicitud de servicios que le hiciera tu asesor a la firma ATLASINTEL?”.

Esta es la carta de Gabriel Vallejo a Miguel Uribe Londoño:

¿Qué dijo Miguel Uribe Londoño sobre la encuestadora del Centro Democrático?

El pasado 7 de noviembre, el precandidato Miguel Uribe Londoño expresó su malestar en un tema relacionado con las encuestadoras que se encargarán de hacer las consultas entre los cinco precandidatos presidenciales.

En el documento, Uribe Londoño escribió sentirse “sorprendido y con dolor” debido a que, en una reunión que se adelantó en Bogotá el martes 4 de noviembre, fue cuestionado por una conversación que tuvieron sus asesores con la empresa encuestadora AtlasIntel.

Según el precandidato, por esto fue calificado, “entre otras cosas, de ser una persona antiética”.

