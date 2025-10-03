Vicky Dávila y Miguel Uribe Londoño se reunieron para hablar de “unidad de la derecha” para 2026

La precandidata presidencial Vicky Dávila se reunió este jueves, 2 de octubre, con el precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Londoño. Esto, en el marco de una serie de encuentros que ambos vienen sosteniendo con sus contendores de derecha para la eventual consulta interpartidista de ese sector en marzo.

Ambos hablaron sobre buscar la “unidad de la derecha”. Dávila resumió el encuentro en las siguientes palabras: “Miguel Uribe Londoño está en una lucha por el legado de su amado hijo Miguel. Compartimos una valiente misión de recuperar a Colombia. Dios no nos desampara”, dijo.

Por su parte, Uribe Londoño señaló: “Los colombianos pueden estar seguros de algo, seguiré trabajando incansablemente por la unidad nacional. Todos juntos, salvaremos a Colombia”.

Ahora, el precandidato del Centro Democrático también sostendría encuentros en los próximos días con otros precandidatos y líderes políticos como Abelardo de la Espriella, Germán Vargas Lleras y César Gaviria.

De otro lado, Vicky Dávila ya se ha reunido con otras voces como Juan Carlos Pinzón, María Fernanda Cabal e incluso el expresidente Álvaro Uribe.