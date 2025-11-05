¿Cambio en reglas de juego de elección de candidato del uribismo?: Uribe Londoño propone 3 encuestas

En la última semana se realizaron varias reuniones entre los cinco precandidatos del Centro Democrático, en las que volvieron a aparecer dudas sobre el mecanismo de elección del candidato único, que debería quedar listo el 28 de noviembre de este año.

Hace meses se definió que el mecanismo sería una encuesta internacional. De hecho, habría quedado suscrito un acuerdo, en el que se resolvió que la firma encargada fuera Atlas Intel, brasileña. Y con la siguiente oferta: virtual, presencial y telefónica, cada una con 4.500 muestras.

Pero, ahora, el debate lo puso sobre la mesa el precandidato Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay. Las dudas surgieron luego de reuniones con Atlas Intel, y por la posibilidad de que la encuesta fuera solamente virtual.

Es de recordar que la encuestadora internacional, Atlas Intel, daba tranquilidad a las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, pero, según fuentes, Uribe Londoño, ha planteado que no puede haber una sola firma o “un único árbitro en el proceso”.

Según la propuesta que habrían hecho desde la campaña de Uribe Londoño, deberían participar al menos tres encuestadoras, y que los resultados se ponderen entre sí. De esa forma, dicen, se garantizaría que todas actúen de manera transparente y se reduzca cualquier margen de error.

Ahora, no habría problema con que Atlas Intel participe, pero sí se ha pedido que se contraten otras dos firmas. Igualmente, que la encuesta sea presencial, “puerta a puerta”.

Sobre que la encuesta sea virtual, dicen que no sería representativa, ya que “la mayoría de los electores no tiene teléfono celular ni acceso a redes”, especialmente en las zonas rurales.

Además, señalan también que una encuesta digital no podría auditarse adecuadamente y que existe el riesgo de que participen extranjeros o personas con direcciones IP desconocidas.

Ahora, la decisión sobre el mecanismo se terminaría de tomar antes del viernes, pero revivió el fantasma sobre las garantías para esa elección.