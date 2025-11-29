“No fui consultado”: Miguel Uribe Londoño lanzó reparos a encuesta chilena del Centro Democrático

El precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, ya lanzó sus primeros cuestionamientos al inicio de la recolección de datos para la encuesta por la cual se seleccionará, incluso, a dos candidatos del Centro Democrático.

El partido informó que la firma a cargo será CADEM, de Chile, que iniciará un estudio cuantitativo mediante “entrevistas autoadministradas vía web” y con un “cuestionario previamente acordado entre las partes”.

No obstante, Uribe Londoño dijo: “He leído el comunicado que ha difundido el partido sobre el inicio el día de hoy de un proceso de encuesta digital, sondeo en el que aclaro, no fui consultado en cuanto al cuestionario ni a la metodología planteada”.

Eso sí, señaló que no hará públicas sus críticas, pero que se comunicará con el director del partido Gabriel Vallejo: “No es mi intención fomentar un debate público sobre este tema, pues el país tiene problemas más importantes sobre los cuales discutir”.

“A todos los equipos promotores, los miles de voluntarios (…) les ratifico que estoy firme y comprometido con nuestra causa. Vamos con Toda Colombia”, concluyó.