Partidos políticos definen sus listas al Senado 2026: así quedarían los puestos claves

En las últimas horas, se han movido la fuerzas políticas en el país, entre reuniones y encuentros, pues todos los sectores están corriendo para entregar a la Registraduría sus planchas para el Congreso de la República antes del próximo lunes 8 de diciembre.

Ya inició la cuenta regresiva porque ese día se vence el plazo tanto para inscribir listas como para que los partidos y movimientos policiales anuncien ante el Consejo Nacional Electoral quiénes harán consultas interpartidistas presidenciales el próximo 8 de marzo de 2026.

Arranquemos por las listas que serán cerradas y en las cuales los primeros lugares prácticamente ya tienen asegurado un puesto en el Congreso de la República, tratándose de la dos principales fuerzas en Colombia: el Pacto Histórico y el Centro Democrático.

El Pacto Histórico inscribirá su lista mañana viernes a las 10 de la mañana en Corferias, acompañados por su candidato presidencial Iván Cepeda. Quedará tal cual se definió en la consulta de octubre, pero, como es sabido, el primer lugar es para la exministra de Salud, Carolina Corcho. Así quedarán sus primeros seis lugares:

1. Carolina Corcho, exministra de Salud

2. Pedro Flores, senador

3. Patricia Caicedo, hermana de Carlos Caicedo

4. Wilson Arias, senador

5. Laura Ahumada, esposa de alcalde de Barrancabermeja

6. Walter Rodríguez (Wally Opina)

El Centro Democrático también tendrá lista cerrada. Y estos son los primeros cinco puestos:

1. Andrés Forero, representante a la Cámara por Bogotá

2. Rafael Nieto Loaiza, exviceministro del Interior

3. Claudia Margarita Zuleta, diputada del Cesar, hija de Poncho Zuleta

4. Hernán Cadavid, representante a la Cámara por Antioquia

5. Julia Correa, periodista

Además, la cabeza de lista en Bogotá será el concejal Daniel Briceño. Y el puesto 25 estaría reservado para el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Ahora, los partidos tradicionales tendrán listas abiertas. Ya se sabe que en el Partido Conservador, la encabezará el exsenador David Barguil. En el Partido de la U será cabeza el actual senador Juan Felipe LEMOS, lo que significa que se impuso el sector opositor al Gobierno y cercano a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Mientras tanto en el Partido Liberal encabezará Lidio García, actual presidente del Senado; mientras tanto, María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria, iría al puesto 100.

Los independientes

La lista de la coalición conformada por la Alianza Verde, En Marcha y ASÍ encabeza el exalcalde de Bogotá Lucho Garzón. Y en los puestos más importantes, o que generan mayor recordación aparecen:

2.Katherine Miranda, representante por Bogotá

3.Ariel Ávila, senador

5.John Amaya, hermano del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya

9. Jorge David ‘Davo’ Pastrana, exalcalde de Sahagún

10.Angélica Lozano, senadora

100.Jota Pe Hernández, senador

Mientras tanto, la coalición de Jorge Enrique Robledo, Juan Manuel Galán y el partido Mira, la encabezará Juan Sebastián Gómez, representante y actual vicepresidente de la Cámara. Y los puestos clave son el 10, con Jorge Enrique Robledo, y el 100, con Jennifer Pedraza.

Cambio Radical

Aquí hay gran expectativa, pues se espera la decisión del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que debería conocerse esta semana. Y la pregunta es si encabezará la lista del partido; todo depende de su estado de salud y de la decisión que tome. Este viernes en la mañana habrá una reunión del partido en la que se conocerían detalles.