Murió el general (r) Jorge Mora, exprimer comandante de las FFMM en gobierno del expresidente Uribe

Murió el general (r) Jorge Enrique Mora Rangel, quien se desempeñó como primer comandante de las Fuerzas Militares en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Así lo confirmó la Dirección General del Hospital Militar Central por medio de un comunicado emitido en la mañana de este sábado, 6 de diciembre.

Esto dijo el Hospital Militar Central

En las misiva, la institución clínica aclaró que el general (r) Mora Rangel “se encontraba hospitalizado en el HOMIL, donde recibió atención integral, humanizada y especializada por parte de nuestro talento humano en salud, comprometido permanentemente con la excelencia, la seguridad del paciente y la prestación de servicios bajo los más altos estándares científicos y éticos”.

Mora Rangel en vida se desempeñó como comandante del Ejército Nacional y, como se mencionó, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia.

