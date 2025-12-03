Andrés Forero será la cabeza de lista al Senado del Centro Democrático

El Centro Democrático definió oficialmente quién encabezará su lista al Senado para las elecciones de 2026. Igualmente, ya quedaron listos los primeros cinco lugares.

El primer lugar lo va a asumir el representante Andrés Forero, quien tendrá que liderar la bancada tras la crisis política que enfrentó el partido este año por las tensiones internas para la elección del candidato presidencial del partido; así como por el golpe que dejó el asesinato de su senador y precandidato Miguel Uribe Turbay.

Según confirmaron fuentes del partido, los cinco primeros renglones quedarán así:

Andrés Forero, representante a la Cámara por Bogotá Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro del Interior Claudia Margarita Zuleta, diputada del Cesar e hija del cantante Poncho Zuleta Hernán Cadavid, representante a la Cámara por Antioquia Julia Correa, periodista

Ahora, como ya se había anticipado, el puesto número 25 está reservado para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien regresará nuevamente a las urnas y se espera que arrastre varias curules con su votación.

Es de mencionar que la lista se conoce en medio de la tensión interna en el Centro Democrático, por la disputa por la candidatura presidencial del partido y la expulsión de Miguel Uribe Londoño del proceso.