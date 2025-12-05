Vargas Lleras no será candidato al Senado de Cambio Radical: encabezará Carlos Fernando Motoa

El mundo político estaba a la expectativa de que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras anunciara si encabezaría la lista al Senado de Cambio Radical para las elecciones legislativas de 2026.

Sin embargo, este viernes 5 de diciembre se conoció que no lo hará. Esa sería la decisión que habría tomado Germán Vargas Lleras y ahora queda por saber cuál sería su futuro político, y si se decantará por una eventual aspiración presidencial o si, por el contrario, se mantendrá por fuera de la política electoral.

En su lugar, la lista al Senado de Cambio Radical será encabezada por el senador Carlos Fernando Motoa (1), del Valle del Cauca, quien fue el vocero de la colectividad durante el cuatrienio que está por terminar.

Motoa obtuvo 84.500 votos en las elecciones de 2022. Es de mencionar que ha sido opositor al presidente Gustavo Petro y, al tiempo, a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

La lista también incluye otros nombres como la representante Lina María Garrido (6), quien ha sido más visible tras su discurso de oposición el pasado 20 de julio, cuando confrontó al presidente Gustavo Petro.

Además, repiten nombres ya conocidos del partido, como los senadores Didier Lobo (5) y Carlos Mario Farelo (4), el exrepresentante César Lorduy (14) y también Rodolfo J. Hernández, hijo del fallecido excandidato presidencial, Rodolfo Hernández (100).

Es de recordar que la lista de Cambio Radical es abierta y la presentan junto a la Coalición ALMA, en donde hay partidos como Colombia Justa Libres. De hecho, la senadora Lorena Ríos es el puesto dos (2).

