Bancada de Cambio Radical volvió a pedir a Vargas Lleras que sea candidato presidencial

Este martes, 11 de noviembre, sobre las 4:00 de la tarde, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras reapareció en el mapa político. Lo hizo en una reunión con la bancada de Cambio Radical, que le pidió una vez más que sea candidato presidencial.

Lea también: Germán Vargas Lleras reaparece en el mapa político en cumbre de Cambio Radical para el 2026

“Callamos las voces de los detractores de Germán Vargas Lleras, que hablaban de un supuesto precario estado de salud. Hoy lo hemos visto en las mejores condiciones y los problemas de salud superados”, dijo el senador Carlos Fernando Motoa sobre la reaparición de Vargas Lleras.

Y aseguró que la bancada considera que Vargas Lleras es la mejor carta de la derecha para el 2026. “Se lo hemos vuelto a recomendar, porque es la mejor candidatura que podemos encontrar en el abanico de opciones”, afirmó.

No obstante, en un comunicado posterior a la reunión, desde Cambio Radical aseguraron que se acordó que en los próximos días se conocerá su decisión sobre una posible candidatura presidencial, pero se consideró también que, en caso de no aspirar a la Presidencia, la posibilidad de que participe en las elecciones a Congreso: “La opción continuará siendo evaluada”, dijeron desde el partido.

#NoticiaW | Tras reunión de Cambio Radical, en la que reapareció el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, se acordó que en los próximos días se conocerá su decisión sobre una posible candidatura presidencial, pero se consideró también que, en caso de no aspirar a la Presidencia,… — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 12, 2025

Vargas Lleras reapareció luego de una serie de intervenciones quirúrgicas en Estados Unidos. Entre varios temas, la cumbre del partido fue para hablar sobre las listas para Senado y Cámara para el 2026.

El encuentro se realizó en el Hotel Hilton de Bogotá, en Chapinero. Y asistieron también el empresario Fuad Char, quien es igualmente líder político de Cambio Radical; el director de la colectividad, Germán Córdoba; y las bancadas de Senado y Cámara.

Escuche W Radio en vivo aquí: