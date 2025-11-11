Germán Vargas Lleras reaparece en el mapa político en cumbre de Cambio Radical para el 2026

Luego de desaparecer del mapa político por cuenta de una serie de intervenciones quirúrgicas en Estados Unidos, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y jefe natural de Cambio Radical, asistió a la cumbre del partido para hablar sobre las listas para Senado y Cámara para el 2026.

Al encuentro se realizó en el Hotel Hilton de Bogotá, en Chapinero. Y asistieron también el empresario Fuad Char, quien es igualmente líder político de Cambio Radical; el director de la colectividad, Germán Córdoba; y las bancadas de Senado y Cámara.

Tras la reunión, se espera que queden definidos los lineamientos, así como otros detalles para la conformación de las listas. Incluso, que el exvicepresidente Vargas Lleras ofrezca algunas pistas sobre su futuro político y si finalmente aspiraría a la presidencia de la República, como se lo ha pedido su bancada.

En lo que tiene que ver con las listas, se estudiaría si será cerrada o abierta. Y para la cabeza hay varios que están haciendo la fila, entre ellos, los senadores Carlos Fernando Motoa, Antonio Zabaraín y la representante Lina María Garrido, quien estuvo a cargo del discurso de la oposición el pasado 20 de julio.

La asistencia de Fuad Char a la reunión tendría que ver precisamente con la participación de sus aspirantes en esas listas. Se sabe que Zabaraín sería una de las cartas y también Gonzalo Baute, el representante Gersel Pérez, César Lorduy y Selmen Arana, primo del Gobernador de Bolívar, Yamil Arana.