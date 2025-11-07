Portilla sigue en la carrera por la Alcaldía de Bucaramanga: Cambio Radical negó aval a Zambrano

Cristian Portilla sigue en la carrera por la Alcaldía de Bucaramanga: Cambio Radical negó aval a Arturo Zambrano. Foto: suministrada.

Durante más de seis horas, Portilla, Arturo Zambrano y el exalcalde Jaime Andrés Beltrán permanecieron en la Registraduría Especial de Bucaramanga intentando oficializar la sustitución del candidato, pero finalmente fue Portilla quien confirmó que había retirado su renuncia, dejando sin efecto la modificación.

El exconcejal Arturo Zambrano, quien estaba previsto como su reemplazo, no pudo inscribirse debido a que el partido Cambio Radical negó el aval necesario para el trámite.

La colectividad emitió un comunicado en el que explicó que no fue notificada de la intención de cambio y recordó que el acuerdo de coalición exigía consenso entre los partidos firmantes para designar un nuevo aspirante. “El acuerdo de coalición establece que, en caso de renuncia del candidato inscrito, la postulación de un nuevo aspirante debía adoptarse por consenso entre los partidos firmantes. Además, si alguno de ellos no estaba de acuerdo con la nueva postulación, debía suscribirse en un acta”, señaló Cambio Radical.

Por su parte, Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga, aseguró que el partido sí estaba al tanto de la modificación y que incluso se había pactado un compromiso para formalizar la firma del aval. “Llevamos varios días hablando de esto. Esto obedece a una estrategia puntual para sacarnos de la contienda política. Nos dieron las 11 de la noche esperando una firma que nunca llegó, pese a que desde las 5 de la tarde se había dicho que sería entregada”, afirmó Beltrán.

Con la continuidad de Portilla en la contienda electoral, se mantiene en ocho el número de aspirantes a la Alcaldía de Bucaramanga. La lista oficial de candidatos será publicada este 8 de noviembre en la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral.

