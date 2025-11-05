Jaime Beltrán se quedó sin candidato para la Alcaldía de Bucaramanga, ¿se inscribirá?

Bucaramanga

A unas horas de que la Registraduría cierre la modificación de los candidatos que aspiran llegar a la Alcaldía de Bucaramanga, Cristian Portilla, uno de los que hizo oficial su inscripción el pasado 29 de octubre, renunció.

La noticia se da en medio de rumores que indicaban que uno de los candidatos había renunciado ante la registraduría, siendo el mismo Portilla, quien a través de un comunicado a la opinión pública confirmó que la decisión obedece a motivos personales y familiares.

“Después de una profunda reflexión personal y familiar, y poniendo en primer lugar la responsabilidad, la coherencia y la honestidad que siempre he defendido, he tomado la decisión de retirar mi candidatura a la Alcaldía de Bucaramanga para las próximas elecciones atípicas”, expresó Portilla en el comunicado.

El exaspirante aseguró que su decisión fue tomada con transparencia y sentido de responsabilidad, al considerar que el cargo de alcalde requiere entrega total y plena dedicación. “La labor de servir a nuestra ciudad merece entrega total, enfoque y energía plena; y hoy, por sentido de responsabilidad, debo actuar con transparencia y sinceridad ante ustedes”, agregó.

Portilla, quien contaba con el aval principal del partido Centro Democrático y los coavales de Cambio Radical y partido de la U, también agradeció a Jaime Andrés Beltrán, a su familia, a los líderes que respaldaron el proyecto y a los ciudadanos que creyeron en su propuesta. “Quiero expresar de corazón mi gratitud a Jaime Andrés, su familia, a cada ciudadano que confió en mí, a los líderes que apoyan este proyecto y a todos los que creen en los principios y valores que guían este sueño”, manifestó.

Sin portilla en las candidaturas, Beltrán, exalcalde de Bucaramanga, no tendría representación, lo que abre el debate sobre, ¿si se inscribirá o no? antes del cierre, programado para las 6 P.M. de hoy 05 de noviembre, ante esta pregunta, el abogado institucionalista le confirmó a La W, que el exmandatario de los bumangueses, sí puede tomar el lugar de Portilla.

“Lo que él puede hacer es que entra a ocupar el cupo de portilla, porque para eso son las modificaciones, además lo puede hacer con el aval que desee, ya si está inhabilitado o no, es otra conversación”. confirmó Alfaro.

Sin embargo, para inscribirse y conseguir el aval de otro partido, Beltrán debió renunciar a su militancia del partido Colombia Justa Libres, hace un año. De hacerlo con otro partido, podría incurrir en una inhabilidad.