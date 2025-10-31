Cierre total en la vía Bucaramanga - Bogotá por pérdida de la banca. Fotos: Suministradas.

Bucaramanga

La vía Bucaramanga - Bogotá amaneció con cierre total por pérdida de la banca ocasionada por efecto de la socavación a la altura del del km 70+050, sector La Charca (Oiba).

Jessica Mendoza, secretaria de infraestructura de Santander confirmó el cierre de este corredor y aseguró que “en estos momentos no está habilitado el paso, teniendo en cuenta que se evidencia su socavación completa de la falla y pues es inevitable habilitar el tránsito”.

Invías, encargado de esta vía nacional, fue notificado de esta emergencia y ya están intentando llegar hasta el punto para atender la situación, la secretaria aseguró que el director encargado precisamente se encuentra en Santander atendiendo la emergencia en la Transversal del Carare.

Los viajeros que iban por esta vía han tenido que pasar caminando y hacer transbordo para poder continuar con sus viajes.