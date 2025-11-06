Esta sería la causa del crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, según la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación reveló, en la tarde de este jueves 6 de noviembre, la supuesta causa de la brutal golpiza que acabó con la vida de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, esto en medio de la solicitud de imposición de una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en establecimiento carcelario contra Juan Carlos Suárez Ortiz.

Lea también: Así fue el crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo

La fiscal 201, adscrita a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Engativá, Claudia Rodríguez, señaló que fue “una acusación sin pruebas”, para referirse al presunto móvil del homicidio del estudiante de 20 años, adscrito a la facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes.

“Los hechos ocurrieron el 31 de octubre, cuando la víctima, un joven universitario que departía con amigos en un establecimiento abierto al público, fue acusada por una mujer de estar realizando presuntos actos indebidos. Tal señalamiento, sin que mediara verificación ni defensa alguna, provocó que dos hombres, entre ellos el imputado, lo persiguieran violentamente fuera del establecimiento”, dijo la fiscal en medio de la sustentación de la medida de aseguramiento intramural que pidió contra el único capturado por el crimen.

#Atención | “La persecución previa, el ataque conjunto, el aprovechamiento de la confusión, la ventaja numérica, la insistencia en golpear a quien ya estaba indefenso, todo ello configura un hecho de extrema brutalidad que refleja un desprecio absoluto por la vida humana y por… pic.twitter.com/tWl2kAeXIr — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 6, 2025

La fiscal Rodríguez señaló que se cuenta con elementos materiales probatorios contundentes que demostrarían la posible participación del procesado en los hechos.

“Se tiene la evidencia videográfica y los testimonios recaudados que muestran cómo el ciudadano Juan Carlos Suárez Ortiz, disfrazado con el rostro pintado de color rojo, aprovechó el anonimato que le brindaba su apariencia para agredir de manera brutal a la víctima, propinándole golpes contundentes con pies y manos, aun cuando nunca respondió la agresión ni ofreció resistencia alguna”.

“Un hecho de extrema brutalidad que refleja un desprecio absoluto por la vida humana”: Fiscalía

#Atención | Según la @FiscaliaCol, una mujer acusó a Jaime Esteban Moreno de presuntos actos indebidos, sin verificación alguna.



Ese señalamiento desató la violenta persecución en la que, según la Fiscalía, Juan Carlos Suárez Ortiz participó con la “clara decisión de causar la… pic.twitter.com/BfeXJ8KQim — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 6, 2025

La delegada del ente acusador señaló que había “una clara decisión de causar la muerte”.

Detalló que lo que ocurrió en la madrugada del viernes 31 de octubre demuestra los instantes de angustia y dolor que vivió la víctima.

“La persecución previa, el ataque conjunto, el aprovechamiento de la confusión, la ventaja numérica, la insistencia en golpear a quien ya estaba indefenso, todo ello configura un hecho de extrema brutalidad que refleja un desprecio absoluto por la vida humana y por las normas básicas de convivencia”, dijo la fiscal al pedir cárcel para Juan Carlos Suárez Ortiz por el crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

También dijo que “el ataque no fue producto de una reacción momentánea ni de un impulso aislado. Por el contrario, el comportamiento del imputado revela una clara decisión de causar la muerte, pues después de propinarle los primeros golpes y retirarse del lugar, al observar que su acompañante continuaba atacando al joven, se devolvió para rematar la agresión, asestando nuevas patadas contra la víctima, que ya yacía en el suelo sin posibilidad alguna de defenderse”.

Juan Carlos Suárez Ortiz, el único capturado por el crimen del estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, se declaró inocente y no aceptó el delito de homicidio agravado que le imputó la Fiscalía General de la Nación.