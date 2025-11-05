Así fue el crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo

La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de homicidio agravado al único capturado por el crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo. Se trata de Juan Carlos Suárez Ortiz, quien, según la investigación, habría propinado fuertes golpes a la víctima junto con un hombre que permanece prófugo.

La delegada de la Fiscalía detalló que Suárez Ortiz responderá en calidad de coautor por los hechos que rodearon la muerte del estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes.

Fiscalía reveló cómo se produjo la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo

“El día 31 de octubre de 2025, siendo aproximadamente las 3:25 horas, se encontraban los ciudadanos J.D.S.O. y Jaime Esteban Moreno Jaramillo departiendo en el establecimiento Before Club, ubicado en la avenida Caracas No. 63-86 del barrio Chapinero, en Bogotá”, narró la fiscal del caso.

Continuó relatando que “hacia las 3:25 horas, al salir del establecimiento y caminar en dirección al local comercial Oxxo, ubicado en la calle 64 No. 14-10, justo frente al Instituto Educativo INCAP, un sujeto masculino con el rostro pintado de rojo y negro, sin camisa y con pantalón negro nuevo, identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, le provocó la primera caída al piso”.

Otro hombre que sería Ricardo González Castro aparece en la escena

La fiscal mencionó que otro hombre, que permanece prófugo, también agredió a la víctima.

“Este agresor, Juan Carlos Suárez Ortiz, se encontraba acompañado por otro hombre, persona que emprendió la huida. Igualmente, estaba acompañado por dos mujeres que fueron capturadas en el lugar y que posteriormente se identificaron como Kleydemar Paola Fernández, quien vestía un disfraz azul, y Bertha Johana Parra Torres, que llevaba un disfraz negro.

La primera de ellas señaló a la víctima, asegurando que este era ‘el de la discoteca (Before Club)’”.

Segunda agresión

“Minutos después, los agresores regresaron corriendo y, en la esquina de la calle 64 con carrera 15, usted, señor Juan Carlos Suárez, junto con otra persona que emprendió la huida, alcanzaron a la víctima, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, y le propinaron puños hasta tumbarlo. Ya estando en el suelo, le dieron múltiples patadas en la cara y el cuerpo, mientras la señora identificada como Kleydemar Paola Fernández, quien vestía un disfraz azul, motivaba a que le siguieran pegando”.

La fiscal siguió narrando el crimen

“Acto seguido, usted, en compañía de otra persona que huyó del lugar, se retiraron en dirección al local Oxxo, mientras la víctima botaba sangre por la nariz y por la boca, y se ahogaba con su propia sangre. Un vigilante de la zona avisó a la Policía Nacional”.

La fiscal agregó que “los uniformados hicieron presencia en el lugar y, por el señalamiento del testigo presencial —amigo de la víctima—, se logró la captura de las dos mujeres que acompañaban a los presuntos agresores, así como la del señor Juan Carlos Suárez Ortiz, en la calle 69 con carrera 14”.

