Crimen Jaime Esteban Moreno: esta es la causa de la muerte, según Medicina Legal

Camilo Rincón, abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno, reveló en primicia en W Fin De Semana que la causa de la muerte del estudiante de la Universidad de Los Andes fue por múltiples traumas.

¿Cuál es el resultado de Medicina Legal?

“Sí se conoce, técnicamente no tengo el resultado, pero Jaime Esteban llega con múltiples traumas craneoencefálicos severos por los puntapiés que recibió en el cráneo y tórax. Muere por un trauma craneoencefálico severo. Un ataque brutal y desproporcionado”, contó.

Lea aquí: Policía asegura que cuarta persona involucrada en muerte de Jaime Esteban Moreno escapó del lugar

Manifestó también que ya estuvieron en Medicina Legal haciendo los trámites para la reclamación del cuerpo y coordinando con la funeraria. “Seguramente, esperamos que la Alcaldía Distrital pongan en acción todos los procedimientos administrativos de control”.

El abogado mencionó que antes de las agresiones no hubo rencillas previas o otro tipo de antecedentes.

Le puede interesar: Este es el momento de la agresión a Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes

Reveló también que, según la declaración de un testigo, es que hubo un cruce de palabras en el establecimiento donde estaban departiendo la celebración de Halloween, por lo que tomaron la decisión de irse para evitar que escalaran las cosas.

“Ellos salen y terminan siendo interceptados. El primer sujeto le propina unos golpes mortales y lo termina de asegurar, por decirlo así, la persona que no sabemos de quien se trata”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí: