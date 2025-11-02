Actualidad

Crimen Jaime Esteban Moreno: esta es la causa de la muerte, según Medicina Legal

El abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno mencionó que antes de las agresiones no hubo rencillas previas o otro tipo de antecedentes.

Fotos: W Radio / Getty Images

Camilo Rincón, abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno, reveló en primicia en W Fin De Semana que la causa de la muerte del estudiante de la Universidad de Los Andes fue por múltiples traumas.

¿Cuál es el resultado de Medicina Legal?

“Sí se conoce, técnicamente no tengo el resultado, pero Jaime Esteban llega con múltiples traumas craneoencefálicos severos por los puntapiés que recibió en el cráneo y tórax. Muere por un trauma craneoencefálico severo. Un ataque brutal y desproporcionado”, contó.

Manifestó también que ya estuvieron en Medicina Legal haciendo los trámites para la reclamación del cuerpo y coordinando con la funeraria. “Seguramente, esperamos que la Alcaldía Distrital pongan en acción todos los procedimientos administrativos de control”.

El abogado mencionó que antes de las agresiones no hubo rencillas previas o otro tipo de antecedentes.

Reveló también que, según la declaración de un testigo, es que hubo un cruce de palabras en el establecimiento donde estaban departiendo la celebración de Halloween, por lo que tomaron la decisión de irse para evitar que escalaran las cosas.

“Ellos salen y terminan siendo interceptados. El primer sujeto le propina unos golpes mortales y lo termina de asegurar, por decirlo así, la persona que no sabemos de quien se trata”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí:

Defensa de familia de Jaime Esteban Moreno apoyará solicitud para que agresor sea enviado a la cárce

16:06

