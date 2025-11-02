Defensa de familia de Esteban Moreno apoyará solicitud para que agresor sea enviado a la cárcel

Capturados por presunta implicación en muerte de Jaime Esteban Jaramillo y captura de pantalla. Fotos: Policía / W Radio

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Defensa de familia de Jaime Esteban Moreno apoyará solicitud para que agresor sea enviado a la cárce

W Fin de Semana conversó con Camilo Rincón, abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el joven estudiante que murió, al parecer, luego de haber sido agredido en Bogotá.

“Como bien se sabe, se impartió legalidad por un juez de control de garantías sobre la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz, uno de los agresores. En videos que se observa que los agresores fueron dos hombres y estaban acompañados de dos mujeres, también capturadas por la Policía”, indicó.

Cabe resaltar que las mujeres de nacionalidad extranjera fueron dejadas en libertad. Por eso, el abogado aseguró que la Fiscalía debe estar recogiendo las evidencias para involucrarlas formalmente a la investigación.

¿Quién es Juan Carlos Suárez, el joven que agredió a Esteban Moreno?

Según lo reveló Rincón, Juan Carlos Suárez es estudiante, de 27 años, de pregrado en la Universidad de Los Andes.

“El segundo autor material, desafortunadamente no conocemos su identidad. Esperamos a que los testigos y las cámaras de video indiquen cuál fue el otro autor material de este hecho”, afirmó.

¿Cuáles fueron las razones de la agresión?

“Rencillas previas o actos de violencia no tenemos, no hay antecedentes. En el caso de Jaime Esteban era el típico estudiante dedicado a su academia”, sostuvo.

Sin embargo, mencionó que, según la declaración de un testigo, es que hubo un cruce de palabras en el establecimiento donde estaban departiendo la celebración de Halloween, por lo que tomaron la decisión de irse para evitar que escalaran las cosas.

“Ellos salen y terminan siendo interceptados. El primer sujeto le propina unos golpes mortales y lo termina de asegurar, por decirlo así, la persona que no sabemos de quien se trata”, dijo.

Mensaje para Juan Carlos Suárez Ortiz

“Espero que cuando aterrice decida colaborar con la justicia y le de información a la Fiscalía de quien fue su socio criminal”, mencionó.

Asimismo, señaló que, como abogado de la familia víctima, apoyará la decisión de la Fiscalía en caso de que solicite medida de aseguramiento intramural en centro penitenciario. “Asumo por las circunstancias que lo harán”.

Finalmente, expresó que “se repite la historia del joven Colmenares por esa cultura violenta” que hay en Colombia.

Escuche la entrevista completa aquí: