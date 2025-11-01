Crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo: legalizan captura de presunto implicado en la muerte

Un juez penal municipal con función de control de garantías de Bogotá legalizó la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz, quien, al parecer, estaría relacionado con la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años.

Según se conoció, la fiscal del caso encontró elementos materiales probatorios y probabilidad de responsabilidad en uno de los capturados: Juan Carlos Suárez Ortiz.

Las audiencias de imputación de cargos y de medida de aseguramiento continuarán la próxima semana.

Entre tanto, las ciudadanas venezolanas Bertha Parra y Paola Fernández, que también fueron detenidas, fueron dejadas en libertad, debido a que, por ahora, no se encontró nada que las vincule con el caso.

¿Qué pasó con Jaime Esteban Moreno Jaramillo?

Tras los hechos, el joven fue trasladado de emergencia al Hospital Simón Bolívar, en Bogotá, donde murió a las 7:00 de la noche, según confirmaron fuentes cercanas al caso.

Fuentes de la Policía Metropolitana de Bogotá confirmaron que en la noche del 30 de octubre fueron capturadas tres personas por lesiones personales, relacionadas con los hechos.

El coronel Jorge Ariza, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, entregó detalles de lo ocurrido.

“La patrulla es requerida en la calle 64, donde se evidencia a un ciudadano tendido en la vía pública con unas lesiones en su cuerpo. Se activan todos los protocolos y esta persona es trasladada a un centro asistencial”, informó el coronel Ariza.

Y agregó:

“En este lugar se encuentra un testigo que nos informa sobre la presunta acción de tres personas, las cuales fueron capturadas de manera inmediata. Entre ellas están dos mujeres de nacionalidad extranjera y un ciudadano”.