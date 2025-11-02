El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Policía asegura que cuarta persona involucrada en muerte de Jaime Esteban Moreno escapó del lugar

El coronel Jorge Ariza, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, habló con W Fin De Semana a propósito de la muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes tras, presuntamente, haber sido agredido en Bogotá.

“La Policía Nacional rechaza estos hechos de intolerancia que empañan unas festividades para compartir en familia. La institución ha estado atenta desde que se conocen los hechos. Ayer se legalizaron la captura a través de estrados judiciales y el miércoles está prevista la imputación de cargos del posible actor principal de este hecho”, indicó.

El coronel Ariza también sostuvo que en total fueron cuatro personas las que agredieron a Jame Esteban Moreno.

“Los dos policías que estaban en la zona de atención, uno captura a las mujeres, quienes intentaron huir; el otro policía captura al que está privado de la libertad”, afirmó.

“La cuarta persona emprendió la huida y no se logró ubicar”, añadió.

¿Cuáles fueron los motivos de la pelea?

Según explicó el oficial, hubo una confrontación cuando culminó la festividad. “Sale cada una por su lado y van a la localidad de Barrios Unidos. Compran unas bebidas alcohólicas y cuando transitan por ese sector inicia la riña y las lesiones”.

Asimismo, mencionó que fue un vigilante del sector el que llamó al 123 y la patrulla tardó cinco minutos en llegar. Posteriormente, Moreno fue trasladado al CAP de Chapinero.

Reveló también que uno de los compañeros de Moreno les dio las características de las personas que agredieron a Jaime Esteban Moreno.