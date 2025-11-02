Adelantan investigaciones para esclarecer el origen de los explosivos encontrados en tiendas Falabella

Por medio de un comunicado, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que en las últimas horas atendió una alerta en la que se verificó la presencia de lo que serían artefactos explosivos improvisados de bajo poder en tres establecimientos comerciales de la tienda por departamentos Falabella .

“De manera inmediata, unidades especializadas del Grupo Antiexplosivos activaron los protocolos de seguridad correspondientes, asegurando las áreas y garantizando la integridad de empleados y clientes”, aseguraron.

Y agregaron, “en estos momentos se adelantan labores de verificación técnica y recolección de elementos materiales probatorios que permitan determinar el origen y presuntos responsables”.

Así mismo, indicaron desde la Policía que las sustancias encontradas en las tiendas de la Felicidad, Titán y Centro Mayor, “fueron trasladadas a los laboratorios de química forense, donde se realizarán los análisis correspondientes para establecer su composición”.

Por último, indicaron que, “la Policía continúa trabajando de manera articulada con Falabella Colombia para esclarecer los hechos”.