Procuraduría abre indagación contra la Policía por presuntos excesos en Universidad del Atlántico

La zona de la protestas en inmediaciones de la Universidad del Atlántico.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación previa contra la Policía con el fin de verificar si se habría cometido excesos en el control de las manifestaciones en la Universidad del Atlántico.

Lea también: MinEducación inició investigación sancionatoria en la Universidad del Atlántico tras elección del rector

El ente de control determinó que se habría hecho una utilización extralimitada de las bombas con gases lacrimógenos, así como el sobrevuelo de un helicóptero, en aparente transgresión a la autonomía universitaria.

“Con la apertura de la indagación previa, el órgano de control busca esclarecer los hechos, ocurridos este 30 de octubre, y establecer posibles responsabilidades disciplinarias” precisó la Procuraduría.

El Ministerio Público asimismo decretó la práctica de distintas pruebas con el fin de recaudar mayor información e identificar a los funcionarios de la Policía que participaron en el control de la revuelta dentro de la universidad tras la elección de nuevo rector.