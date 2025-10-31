MinEducación inició investigación sancionatoria en la Universidad del Atlántico tras elección del rector

El Ministerio de Educación abrió un proceso sancionatorio contra la Universidad del Atlántico tras recibir denuncias sobre posibles irregularidades en la elección de su rector.

“La decisión se tomó en ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia, con el propósito de garantizar transparencia en las decisiones internas y el respeto por la autonomía universitaria” asegura un comunicado emitido por la entidad.

El ministro Daniel Rojas Medellín, informó que las denuncias se trasladaron al grupo sancionatorio de la Subdirección de Inspección y Vigilancia. Explicó que tanto el delegado del Ministerio en la Junta Directiva como los consejeros y él mismo se retiraron del proceso de elección mientras avanzaba la investigación.

Rojas hizo un llamado urgente al respeto por la vida y la integridad de estudiantes y profesores. “Pedimos que el diálogo fuera el camino para resolver la situación. La fuerza pública no podía ser la respuesta frente a una comunidad que exigía ser escuchada”, afirmó.

De manera paralela, el Ministerio conformó un grupo de alto nivel encabezado por el propio despacho del Ministro, encargado de analizar y responder al pliego de peticiones presentado por los estudiantes y manifestantes.

“El compromiso del Ministerio fue claro: velar porque la Universidad del Atlántico permaneciera como un centro del saber, libre de intereses particulares y garante del derecho a una educación pública y de calidad”, agregó el funcionario.