MinInterior responsabilizó al gobernador Eduardo Verano de protestas en Uniatlántico

El ministro del Interior, Armando Benedetti, responsabilizó al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, por las recientes protestas estudiantiles al interior de la Universidad del Atlántico.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Benedetti aseguró que las manifestaciones se generaron por la decisión de “elegir un mal rector”.

Asimismo, dijo que buscaban “echarles la Policía a los muchachos”, pese a que era una manifestación pacífica.

En su pronunciamiento, el ministro también llamó la atención de la Procuraduría y la Fiscalía sobre cualquier acción que pueda registrarse contra los manifestantes.

En su mensaje, concluyó advirtiendo que la cartera estará atenta a cualquier “abuso de poder” por parte de las autoridades.

“Llamo la atención de Procuraduría y Fiscalía de cualquier acción contra las personas que están protestando pacíficamente en la Universidad del Atlántico. Estaremos atentos a cualquier abuso de poder”, indicó.

