En rechazo a la elección de rector, facultades de la Universidad del Atlántico se declararon en paro

Barranquilla

Unas siete facultades de la Universidad del Atlántico se han declarado en paro, en rechazo a la elección de rector.

De acuerdo con representantes de los estudiantes, las medidas se han tomado por la supuesta falta de cumplimiento de requisitos de Leyton Barrios, quien fue designado para el cargo por parte del Consejo Superior.

Por la situación, la comunidad académica no descarta el desarrollo de movilizaciones estudiantiles y una Asamblea general de docentes, ante la incertidumbre que se presenta en la universidad.

Lo anterior, debido a los fuertes cuestionamientos sobre la designación, que apuntan a vicios en el trámite.

Barrios fue elegido rector para el periodo 2025-2029, después de una sesión del Consejo este 27 de octubre.

Cabe mencionar que, tanto la Gobernación del Atlántico como el nuevo rector, han defendido la legalidad de la designación.