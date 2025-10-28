Consejo Superior de la Universidad del Atlántico designó a nuevo rector

Después de semanas de discusiones, el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico confirmó que Leyton Barrios, exconcejal de Barranquilla y actual secretario de Educación del Atlántico, fue designado como el nuevo rector de Alma Mater.

El nombramiento se generó tras una sesión que tuvo lugar este 27 de octubre.

De acuerdo con los integrantes del Consejo, el encuentro se realizó después de agotarse los trámite de decisión de las recusaciones enviadas a la Procuraduría Regional del Atlántico.

Adicionalmente, mencionaron que, aunque existían fallos de tutela que suspendían la designación, el Comité de Credenciales confirmó que se dio respuesta sobre la verificación de requisitos.

“Con posterioridad a la convocatoria, la secretaria del Consejo Superior presentó otras recusaciones que fueron tramitados”, detalló el Consejo.

Sobre las acciones de tutela interpuestas recientemente, a través de un comunicado, la Gobernación del Atlántico indicó que se tuvo conocimiento de dos, de las que una fue declarada improcedente y otra que no fue notificada.

En lo que tiene que ver con los requisitos de inscripción de los aspirantes al cargo de rector, aseguraron que se adelantó la verificación correspondiente según el Estatuto General de la Universidad.

“De acuerdo con el artículo 30 del Estatuto General de la Universidad del Atlántico, la verificación de los requisitos de inscripción de los aspirantes al cargo de rector corresponde al Comité de Credenciales quienes hicieron la verificación respectiva, señalaron al Consejo Superior el cumplimiento de los requisitos de los que se encuentran en lista de elegibles y además el jefe de Talento Humano de la universidad certificó cumplimiento de requisitos”, detallaron.

Cabe mencionar que, Leyton Barrios es abogado, egresado de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Atlántico, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho de la Universidad del Norte.

Pese a la designación, el Ministerio de Educación pidió revisar presuntas inconsistencias en su hoja de vida.