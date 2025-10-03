Tras polémica jornada, definieron elegibles para rector de la Uniatlántico

Instalaciones de la Universidad del Atlántico sede norte. Foto: Uniatlántico. / Uniatlántico

Después de una compleja jornada electoral que incluyó enfrentamientos, alteraciones e incluso una orden de suspensión por parte del Ministerio de Educación, se definieron los elegibles para ocupar el cargo de rector en la Universidad del Atlántico.

La consulta fue liderada por el actual rector, Danilo Hernández, con más de 6.345 votos.

Este estuvo seguido por Álvaro González, con más de 3.996 votos, y por el secretario de Educación del departamento, Leyton Barrios, con 3.496 votos aproximadamente.

En cuarto lugar, quedó Wilson Quimbayo, el candidato con el apoyo del Gobierno nacional con 3.349 votos y finalmente, Alcides Padilla con unos 967 votos.

Los nombres de los cinco candidatos que quedaron tras la consulta serán presentados al Consejo Superior de la institución, que decidirá quién ocupará el cargo para el periodo 2025-2029.

El envío de la lista tendrá lugar este viernes 3 de octubre para la revisión y la escogencia del nuevo rector, según las directivas académicas.

Se espera que la sesión de designación se realice el próximo 10 de octubre.

