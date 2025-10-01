Autoridades piden cordura ante enfrentamientos durante la contienda electoral en la Uniatlántico

Las autoridades departamentales hicieron un fuerte llamado al respeto y la cordura, debido a las situaciones que alteraron el orden público al interior de la Universidad del Atlántico este martes 30 de septiembre.

Según se conoció, se trató de enfrentamientos entre los simpatizantes de diferentes candidatos a la rectoría del alma mater, que incluyeron la utilización de papas bomba y la circulación de panfletos amenazantes.

Ante la situación, el gobernador, Eduardo Verano, hizo un llamado a la comunidad académica de la Universidad del Atlántico para demostrar responsabilidad, respeto a las ideas, sensatez y mesura.

El mandatario, que también preside el Consejo Superior de la universidad, manifestó su preocupación debido al tenso ambiente al interior de la institución, que ha tenido incidencia en el desarrollo de las actividades cotidianas.

“Queremos hacer un llamado formal a todos y cada uno de los estamentos de la universidad, profesores, estudiantes, directivos, todos los funcionarios para que le demos este debate la altura y que garanticemos que dentro del marco del respeto mutuo podamos cada uno expresar nuestras opiniones”, afirmó.

Adicionalmente, Verano reconoció la importancia del ejercicio democrático y plural inherente al proceso de consulta para la designación del rector para el periodo 2025-2029 y señaló que el mecanismo constituye la máxima expresión de participación y compromiso con el futuro de la institución.

“Es un deber ineludible de la comunidad académica coadyuvar para que esta jornada se desarrolle con sensatez y mesura, pues lo que está en juego es la confianza, la credibilidad, la gobernabilidad y la solidez institucional de la Universidad del Atlántico”, indicó.

Concluyó asegurando que, el compromiso fundamental debe ser el respeto irrestricto por las diferencias, la defensa inquebrantable de la educación pública y la consolidación de la Universidad del Atlántico como un referente regional y nacional de excelencia.

La consulta se cumplirá este jueves 2 de octubre y el ejercicio permitirá escoger a los 5 candidatos que luego pasarán a consideración de los 9 integrantes del Consejo Superior encargado de designar al rector de la Uniatlántico para el periodo 2025-2029.