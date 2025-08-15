MinEducación impone vigilancia estricta en elección de nuevo rector en Uniatlántico

El ministro de Educación, Daniel Rojas, afirmó que el proceso de elección de rector en la Universidad del Atlántico estará bajo vigilancia permanente por parte de entes de control, ante inquietudes expresadas por la comunidad universitaria sobre posibles favoritismos.

Rojas expresó que el Ministerio no respalda la reelección del actual rector, Danilo Hernández, considerando que esa medida podría restar garantías a otros aspirantes. La inscripción de candidatos culminaba el jueves 14 de agosto a las 5:00 p.m.

Adicionalmente, desmintió versiones que planteaban una estatización de la Universidad Autónoma del Caribe, asegurando que no forman parte de los planes del Ministerio.

Este pronunciamiento se produjo en el marco de una audiencia pública en Puerto Colombia, donde también se presentó una propuesta de reforma a la Ley 30, en sus artículos 86 y 87, orientada a fortalecer la financiación de la educación superior.