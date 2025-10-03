“Todo eso parece lisiado”: ministro Benedetti frente al proceso de elección del rector UniAtlántico

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció frente a las denuncias que rodean el proceso de elección del rector de la Universidad del Atlántico e hizo un llamado en ese sentido al presidente del consejo superior y gobernador Eduardo Verano a no convertirse en “cómplice” de las posibles irregularidades.

El titular de la cartera además dijo que uno de los aspirantes al cargo estaría involucrado en las alteraciones del orden público en el alma mater.

“Estamos revisando los videos, parece que hace parte de una facción de un candidato que está aspirando, que tiene que ver con la rectoría, lo cual sería muy grave porque lo que estaba tratando era de impedir la votación y que quería que una facción votara. Verano, que es el presidente del consejo superior, debía pararle bolas a eso y no ser cómplice de ese tipo de situaciones. Entonces el ministerio dijo que se suspendiera, pero el comité electoral siguió adelante con la elección. Todo eso parece lisiado”, sostuvo el ministro.

Cabe resaltar que esta tarde el ministerio de Educación ordenó la suspensión de la jornada electoral; sin embargo, no se cumplió.

Por su parte, la universidad indicó que se habían superado los inconvenientes presentados y la jornada transcurría con normalidad.