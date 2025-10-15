Rechazan actos vandálicos en la Universidad del Atlántico

Este martes 14 de octubre se registraron actos vandálicos al interior de la Universidad del Atlántico.

Los hechos están relacionados con las confrontaciones que se han generado por la elección de rector del alma mater.

Según se conoció, personas que no han sido identificadas pintaron grafitis y prendieron fuego a oficinas y pendones alusivos a la contienda electoral.

Entre los espacios más afectados, se encuentran las oficinas de la Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Proyección Social.

Ante lo sucedido, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano rechazó el episodio, manifestando que los actos atentan contra la paz y la democracia.

“Como presidente del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, rechazo de manera categórica el ataque vandálico ocurrido en el alma mater. Estos hechos son inaceptables y atentan contra la paz, la convivencia y los valores democráticos de nuestra comunidad universitaria”, dijo.

Por su parte, a través de un comunicado, la universidad confirmó que, tras lo ocurrido, fueron activados los protocolos establecidos para garantizar la seguridad de las personas y la protección de los bienes de la Institución.

Asimismo, hicieron un llamado a la calma, a la responsabilidad y evitar cualquier acción que pueda poner en riesgo la integridad física de los miembros de la Institución o altere el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas.

“La Universidad reitera su compromiso con la transparencia, la participación y el respeto, principios fundamentales para el fortalecimiento de la democracia universitaria. Asimismo, invita a todos los miembros de la comunidad a mantener el diálogo como vía legítima para la construcción de consensos y la convivencia pacífica dentro del campus”, se lee en el comunicado.

Cabe recordar que, el proceso de elección de rector de la Universidad del Atlántico se mantiene suspendido, debido a las múltiples recusaciones que han sido presentadas y que están siendo revisadas por parte de la Procuraduría.

De manera temporal, fue designada la secretaria General, Josefa Cassiani, como rectora encargada.

