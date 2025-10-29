Katherine Rojas sale del Fondo de Adaptación: duró menos de dos meses en el cargo

Tal y como lo anticipó Julio Sánchez Cristo, director de La W, este miércoles se confirmó la salida de Katherine Rojas del Fondo de Adaptación, cargo que ocupó durante menos de dos meses.

El Ministerio de Hacienda expidió el decreto 1146 del 28 de octubre de 2025 a través del cual se acepta la renuncia de la ahora exfuncionaria y se nombra como encargada a Letty Rosmira Leal Maldonado, exsecretaria jurídica del Ministerio del Interior de este mismo gobierno, en la época de Juan Fernando Cristo.

La salida de Rojas se produce después de las denuncias que hizo el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, sobre presuntos favorecimientos a un contratista del Fondo de Adaptación.

Según Carrillo, la administración de la ahora exfuncionaria estaría “haciendo lo posible para favorecer al contratista y ponerle trabas al interventor de la Ruta del Arroz”, señalando además conexiones políticas con el gobierno del expresidente Iván Duque, hoy opositor de la administración de Gustavo Petro.

“La nueva gerencia está haciendo todo lo posible por favorecer al contratista y ponerle trabas al interventor. Ahí ha habido mucho ruido porque esta nueva gerencia buscó volver a traer a la gente del gobierno Duque, gente con un enfoque distinto al presidente de la República. Esto es básicamente un golpe de mano, es como si hubiera ganado Abelardo de la Espriella”, dijo Carrillo a La W el pasado 20 de octubre.