Procuraduría suspende al concejal Julián Forero ‘Fuchi’ por llamar “perros” y “gamines” a la Policía

La Procuraduría General de la Nación en fallo de primera instancia suspendió por un año y dos meses al concejal de Bogotá, Julián Forero, conocido como ‘Fuchi’ y cercano al gremio de motociclistas, por irrespeto a la Policía.

Esto, luego de que el pasado 22 de febrero de 2024 al ser requerido en un retén de la Policía, el concejal de Bogotá se refiriera a los uniformados como “perros” y “gamines”, lo cual representó una delicada agresión verbal.

La Procuraduría reprochó que Forero Castiblanco irrespetara a los policías cuando, especialmente por razón de su cargo, debe acatar los procedimientos de las autoridades y obrar con “decoro”.

“Sabía que, como concejal de la ciudad de Bogotá, como funcionario público, debía tratar con acatamiento, tolerancia y decoro a las personas con las que por razón de su investidura y cargo debía un deber de respeto”, señala el fallo de primera instancia.

Asimismo, se sentenció en la decisión que el concejal Forero Castiblanco “no solo incurrió en un acto reprochable, sino que además transgredió los deberes propios de todo servidor público, al desconocer los principios que rigen la función administrativa”, dijo.

El ente de control, en el fallo de primera instancia, señaló que la falta disciplinaria cometida por Julián Forero podría ser grave y además cometida dolosamente. La determinación puede ser apelable ante la Sala de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.