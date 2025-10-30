Procuraduría abre investigación contra la ANI tras no firmar prórroga de concesión del Muelle 13

La W conoció en primicia que la Procuraduría General de la Nación abrió investigación previa contra la ANI, tras una queja contra el presidente de Gestión Contractual de la ANI, Óscar Javier Torres, y la vicepresidenta de esa misma dependencia, Milena Patricia Jiménez.

La queja fue presentada por el abogado Jaime Lombana, quien denunció ante el ente de control que estos dos funcionarios habrían omitido firmar el otrosí que prorrogaba por 20 años la concesión del Muelle 13 de Buenaventura, en favor del Grupo Ventura.

“Omitieron suscribir el Otrosí al contrato de Concesión Portuaria No. 002 de 2005 pese a que la Resolución 18615 del 23 de diciembre de 2023, aprobada por el consejo directivo de la entidad y ejecutoriada el 27 de diciembre de 2023, había autorizado de manera definitiva la prórroga del contrato por veinte (20) años y la incorporación del muelle 13, condicionando la firma únicamente a la entrega de los documentos que fueron allegados por el GRUPO PORTUARIO S.A. en la misma fecha” señalaba la queja.

El Ministerio Público encontró procedente abrir la queja disciplinaria con el fin de determinar qué funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) serían investigables por las presuntas omisiones que se alegaban en la queja.

“La acción disciplinaria se iniciará y adelantará de oficio, o por información proveniente de servidor público o de otro medio que amerite credibilidad, o por queja formulada por cualquier persona, y no procederá por anónimos” precisó el ente de control.

La procuraduría delegada decretó varias pruebas para establecer las identidades de los presuntos responsables y si habría conductas investigables.

Dentro de la información requerida se solicitó a la ANI entregar copia del contrato de concesión portuaria, así como copia de la resolución 1865 de diciembre de 2023, en la que se había autorizado prorrogar la concesión del Muelle 13 por otros 20 años al Grupo Ventura.

Asimismo, se solicitó certificación laboral de todos aquellos funcionarios de la ANI que han intervenido en el proceso, así como certificación en la que se indique “si el consejo directivo de la ANI aprobó algún acto administrativo para revocar la prórroga y adición del contrato de Concesión No. 002 de 2005, la cual había sido autorizada mediante resolución 1865 del 23 de diciembre de 2023”.