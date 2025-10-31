Benedetti denunció supuestos abusos de autoridad en protesta en la Uniatlántico

El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció supuestos abusos de autoridad en medio de las protestas en la Universidad del Atlántico.

De acuerdo con el ministro, la Policía utilizó gases lacrimógenos al interior de las instalaciones del alma mater.

Asimismo, mencionó que se hicieron sobrevuelos de helicópteros en la sede norte de la universidad, donde también se reportaron actos vandálicos.

Aunque la Universidad del Atlántico no ha emitido pronunciamientos sobre la situación, desde la Gobernación rechazaron los hechos, asegurando que “la protesta deja de ser legítima cuando se convierte en destrucción”.

Por la situación, el gobernador Eduardo Verano aseguró que las autoridades actúan para identificar y judicializar a los responsables de los daños materiales en la institución.

Sobre los bloqueos en la Vía al Mar, señaló que esta debe permanecer abierta, y advirtió que la protesta “no puede significar bloquear, agredir, ni afectar a miles de ciudadanos”.

“Que el diálogo —no la violencia— marque el rumbo de nuestro querido Alma Mater”, concluyó.

Por su parte, desde el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia, seccional Universidad del Atlántico (SINTRAUNICOL), también rechazaron los actos de violencia ocurridos en la institución e hicieron un llamado a la reflexión, el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas “que garanticen la convivencia y el respeto dentro de la comunidad universitaria”.

