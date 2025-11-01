Falabella: encuentran petardos de bajo alcance en tres tiendas en centros comerciales de Bogotá

La tienda por departamentos Falabella anunció que entre la noche del 31 de octubre y la mañana de hoy 1 de noviembre encontraron tres petardos de bajo alcance en sus tiendas de los centros comerciales La Felicidad, Titán y Centro Mayor en Bogotá.

“Tan pronto como conocimos la situación, se informó a las autoridades, quienes se han hecho presentes en las tiendas, han dado un manejo técnico a los hallazgos y adelantan las investigaciones pertinentes”, aseguró Falabella en un comunicado.

Tras ello, señaló que de la mano de las autoridades activaron todos los protocolos necesarios para garantizar la seguridad de sus clientes y colaboradores.

En este mismo sentido, afirmó que en la tarde de este sábado “todas nuestras operaciones se desarrollan con normalidad”.

Hay que recordar que en la noche de este viernes, 31 de octubre, se celebró Halloween, donde millones de niños salieron a centros comerciales disfrazados por este motivo.

Por ahora la Policía no se ha pronunciado sobre estos hechos, que son materia de investigación.

Este es el comunicado de Falabella: