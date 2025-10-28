¿De dónde proviene la noche de Halloween? Esta es la historia

Los disfraces, los dulces y las fiestas son el centro de los 31 de octubre, pero tras esta tradición hay historias que vienen desde los celtas, costumbres del cristianismo y cambios culturales que al final convirtieron una ceremonia pagana en una festividad muy popular en todo el mundo.

El Festival Celta de Samhain

Volviendo 2 milenios en el tiempo, en las tierras que hoy soy Irlanda, Escocia y parte del Reino Unido, los pueblos celtas celebraban el Samhain, una festividad dirigida a marcar el final de las cosechas y el inicio del invierno, que, por sus condiciones, era considerado un tiempo de renovación y de oscuridad.

Según el Museo Nacional de Irlanda, la creencia de los celtas era que en la noche del 31 de octubre los espíritus de los muertos regresaban al plano terrenal, por lo que todos debían encender hogueras o dejar regalos para protegerse y no recibir ningún tipo de daño.

Años después, cuando el cristianismo comenzó a expandirse por toda Europa, la iglesia comenzó a reemplazar las celebraciones paganas con festividades relacionadas a la religión, con esto, el Día de Todos Los Santos fue colocado para el 1 de noviembre y la víspera, el 31 de octubre, fue llamada ‘Hallows Eve’, siendo el origen de la palabra que decimos como Halloween.

Llegada de Halloween a América

En el siglo XlX, muchisimos irlandeses llegaron a Estados Unidos trayendo con ellos sus costumbres, incluyendo Hallow’s Eve, al cual comenzó a mezclarse con otras celebraciones populares. Ya con el tiempo, estos rituales espirituales se convirtieron en actividades familiares, con disfraces, linternas hechas de calabazas con inspiración en la leyenda de Jack O’Lantern y el conocido “Dulce o truco” que se consolidaron como símbolos de la celebración con sus propias versiones en cada región existente.

Fue a mediados del Siglo XX que Halloween abandonó su connotación religiosa y se comenzó a masificar como una celebración, adoptada por personas de cada edad y cada creencia existente, aquí, la industria del cine y la televisión también jugaron un papel clave, describiendo y también popularizando las brujas, los fantasmas y los monstruos que caracterizan la noche de brujas

