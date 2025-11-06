El video habla por sí solo, el objetivo era la muerte: abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Video habla por sí solo, el propósito era la muerte: abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno

Este miércoles, 5 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de homicidio agravado al único capturado por el crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo. Se trata de Juan Carlos Suárez Ortiz, quien, según la investigación, habría propinado fuertes golpes a la víctima junto con un hombre que permanece prófugo.

En ese sentido, Camilo Rincón, abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno, habló en los micrófonos de W Sin Carreta y se pronunció frente a los hechos.

"La conclusión más importante, independientemente de los traspiés que hubo en la solicitud de aclaración de esa comunicación que la Fiscalía le debe hacer al imputado, en este caso a Juan Carlos Suárez Ortiz, es que se logró que se le hubiese imputado el homicidio doloso agravado, eso es supremamente relevante para el inicio de este proceso“, dijo en su primera intervención el abogado Romero.

Reveló que Suárez Ortiz, con el delito que se le imputó, se estaría enfrentando a una pena de “mínimo” 40 a 50 años de cárcel.

Mencionó, por otro lado, que este 6 de noviembre esperan que en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, la decisión sea “intramural en centro penitenciario y carcelario”.

Así, sobre los hechos dijo: “Concurre el elemento de la sevicia. Sin lugar a dudas el video habla por sí solo y el propósito claro de Juan Carlos Suárez Ortiz y su socio criminal, el señor González, que es prófugo de la justicia, no tenía otro objetivo sino causarle la muerte a Jaime Esteban Moreno Jaramillo”.

“Se aprovecharon estos dos sujetos del estado de indefensión en el que se encontraba Jaime Esteban. Lo que hacen en el suelo es rematarlo y tomar la decisión de acabar con su vida ”, comentó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

