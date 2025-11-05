Este fue el regaño del juez a la fiscal del caso de Jaime Esteban Moreno por imputación de cargos

En un vehemente pronunciamiento, el juez 37 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá regañó a la delegada de la Fiscalía por los errores que se habrían presentado en la sustentación de las circunstancias de agravación del delito de homicidio que le imputó a Juan Carlos Suárez Ortiz, único capturado por el crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

En medio de la argumentación de los agravantes de la conducta, la fiscal del caso mencionó una posible coparticipación criminal y señaló que posiblemente hay un móvil abyecto o fútil, es decir, una razón insignificante para que se hubiera atacado a la víctima.

“Aquí se aplica ese motivo fútil, ya que el actuar que él tuvo fue realizado por una causa insignificante. ¿Cuál es esa causa? Esa causa que se desconoce, razón por la cual no existía esa razón para la cual se debía dar ese resultado, que fue la muerte de la víctima”.

El juez se mostró molesto al considerar que la Fiscalía está suponiendo que la causa de la golpiza fue insignificante, pero sobre este argumento no hay certeza, pues luego de cinco días aún no se conoce qué originó el brutal ataque.

El juez recordó que la Corte Suprema de Justicia ha cuestionado la mala praxis de la Fiscalía y habló de las “imputaciones infladas”:

“El despacho observa, y así lo ha dicho la Honorable Corte Suprema de Justicia en reiteradas ocasiones, que una de las funciones de los jueces de control de garantías es evitar las imputaciones infladas. Es decir, la mala praxis que tiene la Fiscalía General de la Nación de, a partir de una conducta punible, ponerle otros delitos o ponerle más circunstancias de agravación que las que corresponden (…)”.

La fiscal estaría suponiendo las causas de la golpiza

Sobre este caso, dijo lo siguiente:

“El despacho observa que, tanto respecto a las circunstancias de mayor punibilidad como de los agravantes, usted manifiesta y hace una petición de principio. Usted claramente le explica al procesado qué es abyecto y qué es fútil. Usted hace una explicación gramatical de la definición de estas palabras. Hasta ahí, todo perfecto; sin embargo, usted se limita a hacer una suposición de los motivos por los cuales se originaron los hechos, pero no tiene establecidos los móviles de la acción en este momento investigativo”.

El juez reconoció, además, que la Fiscalía no tiene claras las causas del brutal ataque y que solo se limitó a plantear que las razones podrían ser insignificantes, lo cual, según la ley en Colombia, constituye un agravante.

Por ello, le pidió a la fiscal que se tomara un receso de 10 minutos y modificara sus argumentos, teniendo en cuenta la importancia de la imputación de cargos para ese momento de la diligencia.

Al regresar del receso, la fiscal del caso anunció que quitaría de la imputación los agravantes que generaron molestia entre los demás intervinientes.

Sin embargo, esto también produjo malestar entre los abogados de las víctimas, quienes le pidieron al representante del Ministerio Público su intervención.

También el abogado defensor del procesado señaló que la imputación de cargos era confusa.

En ese momento, el juez intervino, pidiéndole a la fiscal que se tranquilizara y dejando claro que no quería presionarla, pero le explicó que sus requerimientos eran necesarios para garantizar el debido proceso.

Sin embargo, la fiscal decidió dejar la imputación como la había formulado.

Tras los reparos que se hicieron a la diligencia realizada en la mañana de este miércoles, el juez legalizó la imputación de cargos.

Juan Carlos Suárez Ortiz se declaró inocente

Juan Carlos Suárez Ortiz, el único capturado por el crimen del estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, se declaró inocente y no aceptó el delito de homicidio agravado que le imputó la Fiscalía General de la Nación.

La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento continuará este jueves 6 de noviembre a partir de las 9:00 de la mañana.

